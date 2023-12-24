عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في امرأة ارتكبت جُرمًا شنيعًا ورجل أنهى حياة زوجته وتحذير الأرصاد

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







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