الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في امرأة ارتكبت جُرمًا شنيعًا ورجل أنهى حياة زوجته وتحذير الأرصاد

أهم 10
أهم 10
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


عاجل.. شروط وسن الاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعيةاضافة اعلان


حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط وسن الاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية.. المزيد هنا

عاجل.. بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع


أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء سريان توطين مهن المبيعات، والمشتريات، وإدارة المشاريع، ودخولها حيز التنفيذ.. المزيد هنا


عاجل.. حساب المواطن يوضح طبيعة الراتب الذي يسجله المستفيد في ملفه


كشف حساب المواطن عن طبيعة الراتب الذي يسجله المستفيد في ملفه للحصول على الدعم من البرنامج.. المزيد هنا

تعرف على غرامة سير المركبات فوق الغطاء النباتي


كشفت وزارة البيئة المياه والزراعة، عن عقوبة سير المركبات في غير المسارات المخصصة لها في المناطق المحمية المحددة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.. المزيد هنا

بعد مطر غزير.. شاهد ماذا فعلت السيول بشرق المجمعة شمال الرياض؟


استمرارًا للحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار مُشكّلة خريطة.. المزيد هنا

عاجل.. أشعلت النار في مواطن أثناء نومه.. تنفيذ حكم الشرع بمقيمة ارتكبت جريمة نكراء



أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة حائل، فيما يلي نصه:. المزيد هنا

كيفية إعادة تصحيح اختبار كفايات للمعلمين



أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مراعاة التدقيق في تصحيح اختبار كفايات للمعلمين.. المزيد هنا

عاجل.. أنهى حياة زوجته بطريقة مروعة وأخفى جثمانها.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالرياض



أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

عاجل.. دخل الممكة بطريقة ماكرة .. توقيف مسافر في مطار الطائف وهذه جنسيته



تمكنت إدارة الجوازات بمطار الطائف من ضبط مسافر قدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة.. المزيد هنا

عاجل.. توقعات بهطول أمطار رعدية من اليوم وحتى السبت المقبل على هذه المناطق



قال المركز الوطني للأرصاد إنه من المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من الثلاثاء وحتى السبت المقبل .. المزيد هنا

اقرأ أيضا

إنجاز جديد للمملكة .. المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية

إحكام توضح إمكانية استعادة المقابل المالي حال رفض طلبات التملك

المياه الوطنية: 7 خطوات لتقديم شكوى في حالة انقطاع الخدمة

"موعد بدء السريان".. "التجارة" تكشف معلومات بشأن ضمان المنتج

أمير القصيم يطلق المها الوضيحي والظبي الريم لأول مرة في المنتزة الوطني بالمنطقة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية 6:01 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. أنهى حياة زوجته بطريقة مروعة وأخفى جثمانها.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالرياض

أهم 10 10:00 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في قاتل زوجة شقيقه و6 أيام قادمة صعبة جوياً

أهم 10 11:01 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. إكسبو 2030 بالمملكة والداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطنين أحدهما قتل أخاه

وزارة الداخلية 7:09 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في عبدالله الدوسري (تفاصيل)

اقرأ أيضا

الاحوال المدنية
8:18 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

تجاوز عمره 15 عاماً هل يلزمه إصدار الهوية الوطنية؟

عواصف رعدية الدفاع المدني - امطار جدة
8:00 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. توقعات بهطول أمطار رعدية من اليوم وحتى السبت المقبل على هذه المناطق

المرور السعودي - مخالفة
7:57 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

رابط وخطوات الاعتراض على المخالفات المرورية 1445

الجوازات - الجواز الالكتروني
7:40 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

إصدار الجواز الإلكتروني لأول مرة.. 5 خطوات للتحقق من حالة الطلب عبر أبشر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
11:02 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

تنويه مهم من حساب المواطن بشأن جميع المكافآت الجامعية وتأثيرها على الدعم الشهري

أهم 10
11:00 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في امرأة ارتكبت جُرمًا شنيعًا ورجل أنهى حياة زوجته وتحذير الأرصاد

Capture
10:00 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بـ 6 لصوص في الرياض.. سرقوا مركبات واستخدموها في عمليات سطو

الشرطة
9:56 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

في ثلاث مدن .. ضربات نوعية تطيح بمروجي المخدرات والسموم

منصة احكام
9:40 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

إحكام توضح إمكانية استعادة المقابل المالي حال رفض طلبات التملك

الدعم السكني - دعم - سكني
9:02 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل..رابط وخطوات التسجيل في منصة سكني وشروط الحصول على الدعم