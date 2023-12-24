عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في امرأة ارتكبت جُرمًا شنيعًا ورجل أنهى حياة زوجته وتحذير الأرصاد

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. شروط وسن الاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط وسن الاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية.. المزيد هنا
عاجل.. بدء
سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء سريان توطين مهن المبيعات، والمشتريات، وإدارة المشاريع، ودخولها حيز التنفيذ.. المزيد هنا
عاجل.. حساب
المواطن يوضح طبيعة الراتب الذي يسجله المستفيد في ملفه
كشف حساب المواطن عن طبيعة الراتب الذي يسجله المستفيد في ملفه للحصول على الدعم من البرنامج.. المزيد هنا
تعرف على غرامة
سير المركبات فوق الغطاء النباتي
كشفت وزارة البيئة المياه والزراعة، عن عقوبة سير المركبات في غير المسارات المخصصة لها في المناطق المحمية المحددة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.. المزيد هنا
بعد مطر غزير..
شاهد ماذا فعلت السيول بشرق المجمعة شمال الرياض؟
استمرارًا للحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار مُشكّلة خريطة.. المزيد هنا
عاجل.. أشعلت النار في مواطن أثناء نومه.. تنفيذ حكم الشرع بمقيمة ارتكبت جريمة نكراء
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة حائل، فيما يلي نصه:. المزيد هنا
كيفية إعادة تصحيح اختبار كفايات للمعلمين
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مراعاة التدقيق في تصحيح اختبار كفايات للمعلمين.. المزيد هنا
عاجل.. أنهى حياة زوجته بطريقة مروعة وأخفى جثمانها.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالرياض
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
عاجل.. دخل الممكة بطريقة ماكرة .. توقيف مسافر في مطار الطائف وهذه جنسيته
تمكنت إدارة الجوازات بمطار الطائف من ضبط مسافر قدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة.. المزيد هنا
عاجل.. توقعات بهطول أمطار رعدية من اليوم وحتى السبت المقبل على هذه المناطق
قال المركز الوطني للأرصاد إنه من المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من الثلاثاء وحتى السبت المقبل .. المزيد هنا