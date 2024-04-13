السبت، 04 شوال 1445 ، 13 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. آخر موعد للتسجيل في الصف‌ الأول الابتدائي ورياض الأطفال

تعليق الدراسة
آخر موعد للتسجيل في 22 شوال
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تغلق وزارة التعليم، باب التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ في المدارس الحكومية، في 22/10/1445هـ.اضافة اعلان

التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية

وأتاحت الوزارة، التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية بدءًا من 15 رمضان وحتى 22 من شوال. 

التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية

في حين بدأ التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية من 15 رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.

التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية

وبدأ التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية من 15 رمضان ويستمر حتى 22 من شوال. 
في حين بدأ التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية من 15 رمضان ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.

التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم

وبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم من 15 رمضان ويستمر حتى 22 من شوال.

التسجيل عبر نظام نور

وأتاحت الوزارة التسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني بدءًا من 2 يونيو 2024 - 25 من ذي القعدة 1445 هـ، ويستمر التسجيل حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها، ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.  
وستتم عملية التسجيل من خلال رابط خدمة "التسجيل الإلكتروني"، الذي سيتم إرساله تباعًا على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.

خدمة التسجيل الإلكترونية

وتسهم الخدمة الإلكترونية في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة.
وتهدف لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونيًا دون مراجعة المدرسة، وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقًا وفقًا لظروفهم.
وتعتمد آلية عمل الخدمة التي طبقت بدءًا من العام الماضي على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقًا لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.

اقرأ أيضا

السبت 4 شوال.. مواقيت الصلاة في مناطق المملكة

دراسة: مياه الأودية تسد احتياجات سكان المملكة وتوفر 14 مليار دولار سنويًا

عاجل.. موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات

توضيح عاجل لـ"التأمينات" حول كيفية حساب التعويض حال تكرار وقوع الإصابات

"الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على مكة وهذه المناطق لـ9 صباحًا

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المدارس 1:26 ص الجمعة، 12 أبريل 2024

للمرشحين للوظائف التعليمية.. موعد المقابلات الشخصية وإعلان النتائج النهائية

وزارة التعليم السعودية 6:01 ص الجمعة، 05 أبريل 2024

تفاصيل الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

تعليم الرياض 10:05 م الخميس، 04 أبريل 2024

تعليم الرياض يحدد آخر موعد للتسجيل الإلكتروني في المدارس الحكومية وتحفيظ القرآن الكريم

نظام نور 12:01 م الإثنين، 25 مارس 2024

عاجل.. خطوات التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال