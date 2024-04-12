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طقس الرياض.. مشاهد خيالية توثق آثار السحابة التاريخية على الحريق (فيديو)

التقاط
بردية الحريق
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بعدما أصبحت حديث الساعة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق بعض آثار السحابة التاريخية على محافظة الحريق، نتيجة العواصف والتقلبات الجوية بمنطقة الرياض.اضافة اعلان

آثار السحابة التاريخية على الحريق

ووثق المقطع مشاهد خيالية منذ اليوم التاسع من سحابة البردية التاريخية التي تعرضت لها محافظة الحريق ومراكزها يوم الاثنين ٢٢ من رمضان ١٤٤٥هـ الموافق ١ من إبريل ٢٠٢٤م، والتي لا تزال أكوام البرد موجودة في مواقع مختلفة بالمحافظة.

وتعتبر السحابة، سابقة تاريخية في تاريخ المحافظة، من حيث المساحات التي شملها البرد وكذلك مدة بقائها بدون ذوبان.


إزالة أكوام البرد في طرقات حي الجملانية بالحريق

وأوضح الفيديو المتداول، استعانة الأجهزة المعنية بـ"شيول" لإزالة أكوام البرد في إحدى الطرقات في حي الجملانية بالحريق، والذي يظهر كمية البرد الهائلة التي تعرضت لها المحافظة.

وعلى مدار 10 أيام، استأثرت السحابة التاريخية التي تعرضت لها محافظة الحريق، بحديث مجالس العيد في المحافظة، واتفق الكثير من كبار السن في الحريق في أحاديثهم عنها؛ على أنه لم يسبق أن تعرضت المحافظة لهذا الكم الكبير من البرد طوال أكثر من "٨٥" عامًا.

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