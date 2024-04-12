طقس الرياض.. مشاهد خيالية توثق آثار السحابة التاريخية على الحريق (فيديو)

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بعدما
أصبحت حديث الساعة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق بعض آثار
السحابة التاريخية على محافظة الحريق، نتيجة العواصف والتقلبات الجوية بمنطقة
الرياض.
آثار
السحابة التاريخية على الحريقووثق
المقطع مشاهد خيالية منذ اليوم التاسع من سحابة البردية التاريخية التي تعرضت لها محافظة
الحريق ومراكزها يوم الاثنين ٢٢ من رمضان ١٤٤٥هـ الموافق ١ من إبريل ٢٠٢٤م، والتي لا
تزال أكوام البرد موجودة في مواقع مختلفة بالمحافظة.
استأثرت السحابة التاريخية التي تعرضت لها محافظة #الحريق، قبل حوالي "١٠" أيام ،حديث مجالس العيد في المحافظة ، واتفق الكثير من كبار السن في الحريق في أحاديثهم عنها؛ على أنه لم يسبق أن تعرضت المحافظة لهذا الكم الكبير من البرد طوال أكثر من "٨٥" عامًا مضت.— تركي الفضلي-محافظة الحريق (@hareqnews) April 11, 2024
مقطع آخر يوثق بعض آثار… pic.twitter.com/dNbzpYlo5k
وتعتبر السحابة، سابقة تاريخية في تاريخ المحافظة، من حيث المساحات التي شملها البرد وكذلك مدة بقائها بدون ذوبان.
إزالة أكوام البرد في طرقات حي الجملانية بالحريقوأوضح
الفيديو المتداول، استعانة الأجهزة المعنية بـ"شيول" لإزالة أكوام البرد
في إحدى الطرقات في حي الجملانية بالحريق، والذي يظهر كمية البرد الهائلة التي
تعرضت لها المحافظة.
اليوم التاسع من سحابة البردية التاريخية التي تعرضت لها #محافظة_الحريق ومراكزها يوم الإثنين ٢٢ رمضان ١٤٤٥هـ الموافق ١ إبريل ٢٠٢٤م، ولا تزال أكوام البرد موجودة في مواقع مختلفة بالمحافظة.— تركي الفضلي-محافظة الحريق (@hareqnews) April 9, 2024
وقد تعتبر سابقة تاريخية في تاريخ المحافظة،من حيث المساحات التي شملها البرد وكذلك مدة بقاءها… pic.twitter.com/1qh32ilgTf
وعلى مدار 10 أيام، استأثرت السحابة التاريخية التي تعرضت لها محافظة الحريق، بحديث مجالس العيد في المحافظة، واتفق الكثير من كبار السن في الحريق في أحاديثهم عنها؛ على أنه لم يسبق أن تعرضت المحافظة لهذا الكم الكبير من البرد طوال أكثر من "٨٥" عامًا.