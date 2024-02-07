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طقس الرياض.. شاهد قوة تساقط البرد بالعجلية جنوب الأفلاج

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حبات البرد
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بالتزامن مع الالتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم كميات كثيفة من البرد والصقيع بالعجلية جنوب محافظة الأفلاج في منطقة الرياض.اضافة اعلان

 تساقط حبات البرد بالعجلية جنوب الأفلاج

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت صباح اليوم كميات كثيفة من البرد والصقيع جنوب محافظة الأفلاج في الرياض، وسط أجواء شديدة البرودة.

هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية.
في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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