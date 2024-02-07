طقس الرياض.. شاهد قوة تساقط البرد بالعجلية جنوب الأفلاج

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بالتزامن
مع الالتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة،
تساقطت صباح اليوم كميات كثيفة من البرد والصقيع بالعجلية جنوب محافظة الأفلاج في
منطقة الرياض.
تساقط حبات البرد بالعجلية جنوب الأفلاجوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت صباح اليوم كميات
كثيفة من البرد والصقيع جنوب محافظة الأفلاج في الرياض، وسط أجواء شديدة البرودة.
برد شرق العجلية جنوب #الافلاج صباح اليوم الاربعاء ٢٦ رجب ١٤٤٥ pic.twitter.com/IWyryfi6CK— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) February 7, 2024
هطول
أمطار رعدية تسبق برياح نشطةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
تسبق برياح نشطة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية.
في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.