43 في الأحساء والدمام.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.



درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان



درجات الحرارة الصغرى



طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء



3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 43 درجة في الأحساء والدمام والدهناء.وأضاف أنه سجل اليوم 42 درجة في مكة وبريدة وحفر الباطن والصمان والتنهات والمجمعة والخرج، و41 في المدينة والرياض، و40 في وادي الدواسر والعلا.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:أبها 15، والباحة 18، والطائف 19، وطريف 20، القريات 21 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع تحسن درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.وطالب الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.