توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن تاريخ صلاحية الجواز

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أصدرت
المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا بشأن صلاحية الجواز عند السفر
للخارج.
صلاحية
الجواز عند السفروأوضح
حساب خدمة العملاء على منصة "إكس"، أن التعليمات تشترط أن تكون صلاحية الجواز
لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، و6 أشهر لباقي الدول المسموح السفر إليها.
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وعليكم السلام، التعليمات تشترط أن تكون صلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، و 6 أشهر لباقي الدول المسموح السفر إليها. سعدنا بك— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) November 21, 2023
إتاحة
تسلّم جواز السفر بعد تجديده إلكترونيًا
في
الوقت نفسه، أتاحت المديرية، خدمة تسلّم وتفعيل جوازات سفر المواطنين عبر زيارة أحد
فروعها بعد تجديده إلكترونيًا.
وأكدت أنه يُشترط إحضار الجواز القديم لفحصه، مع إمكانية الفحص والتفعيل من خلال المنافذ الدولية عند السفر.