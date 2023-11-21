الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن تاريخ صلاحية الجواز

الجواز الجوازات أبشر
جواز السفر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا بشأن صلاحية الجواز عند السفر للخارج.

صلاحية الجواز عند السفراضافة اعلان

وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة "إكس"، أن التعليمات تشترط أن تكون صلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، و6 أشهر لباقي الدول المسموح السفر إليها.


إتاحة تسلّم جواز السفر بعد تجديده إلكترونيًا

في الوقت نفسه، أتاحت المديرية، خدمة تسلّم وتفعيل جوازات سفر المواطنين عبر زيارة أحد فروعها بعد تجديده إلكترونيًا.
 وأكدت أنه يُشترط إحضار الجواز القديم لفحصه، مع إمكانية الفحص والتفعيل من خلال المنافذ الدولية عند السفر.

خطوات تجديد جوازات السفر

 وبينت أنه بإمكان الراغبين في تجديد جوازات سفرهم تسجيل الدخول لمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وتحديد خيار تسلّم الجواز عبر الناقل البريدي، أو الاختيار من قائمة فروع الجوازات المتوافرة في المنصة ومراجعتها حضوريًا ودون موعد مسبق.

طريقة تسلم الجواز

 وأشارت "الجوازات" إلى أن تسلّم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد سيكون من خلال الناقل البريدي فقط دون اشتراط التفعيل، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم رهنها أو إتلافها أو فقدها.

اقرأ أيضا

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

وزارة الحج والعمرة
1:47 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"الحج" تلزم مفوض شؤون حجاج الخارج بـ 5 متطلبات

889089
1:47 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

أمانة العاصمة المقدسة تدعو ملاك المباني لهذا الأمر المهم

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

اقرأ أيضا

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

بالتواريخ.. تعرف على أحدث مزادات هيئة الزكاة والضريبة

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح..ما لاتعرفه عن الشاحنات الهيدروجينية وموعد صرف الدعم السكني

انخفاض ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجواز الجوازات أبشر 1:09 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عبر "أبشر".. تعرف على تطوير خدمة تجديد الجواز بشكلها الجديد

الداخلية 2:02 م السبت، 04 نوفمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في سلطان الدوسري بالرياض

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 1:32 م السبت، 04 نوفمبر 2023

في 7 أيام.. الداخلية تعلن عن ضبط (16695) وافدًا وتكشف التفاصيل

الجوازات 4:18 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من الجوازات حول السفر إلى دول مجلس التعاون

اقرأ أيضا

7866
9:17 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

شاهد.. ماذا فعلت الأمطار والسيول بمطار الملك فهد في الدمام؟

F_evufuWYAAWVvu
7:36 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

منها الرياض.. "الحصيني" يُحذر من سحب فوق المباني وبرد ورطوبة بعدة مناطق

أمطار وسيول
7:19 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. منها الرياض ومكة والمدينة.. أمطار رعدية على معظم المناطق

وزارة العدل
4:49 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

"العدل": إنجاز نحو 6 ملايين عملية عبر مركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

elaosboa26410
2:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح قوية على مكة و8 مناطق حتى هذا الموعد

السمنة
1:08 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
1:02 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

تحذير عاجل.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)

876ة
1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

وزارة التجارة
12:17 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. "التجارة" توضح طريقة وخطوات نقل ملكية السجل التجاري

العمل
12:01 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

قبل بداية مشروعك الجديد.. 6 خطوات لإعداد دراسة الجدوى