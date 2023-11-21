توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن تاريخ صلاحية الجواز

أ أ

أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا بشأن صلاحية الجواز عند السفر للخارج.





صلاحية الجواز عند السفر اضافة اعلان



وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة "إكس"، أن التعليمات تشترط أن تكون صلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، و6 أشهر لباقي الدول المسموح السفر إليها.

وعليكم السلام، التعليمات تشترط أن تكون صلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، و 6 أشهر لباقي الدول المسموح السفر إليها. سعدنا بك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) November 21, 2023

إتاحة تسلّم جواز السفر بعد تجديده إلكترونيًا



خطوات تجديد جوازات السفر



طريقة تسلم الجواز



في الوقت نفسه، أتاحت المديرية، خدمة تسلّم وتفعيل جوازات سفر المواطنين عبر زيارة أحد فروعها بعد تجديده إلكترونيًا.وأكدت أنه يُشترط إحضار الجواز القديم لفحصه، مع إمكانية الفحص والتفعيل من خلال المنافذ الدولية عند السفر.وبينت أنه بإمكان الراغبين في تجديد جوازات سفرهم تسجيل الدخول لمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وتحديد خيار تسلّم الجواز عبر الناقل البريدي، أو الاختيار من قائمة فروع الجوازات المتوافرة في المنصة ومراجعتها حضوريًا ودون موعد مسبق.وأشارت "الجوازات" إلى أن تسلّم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد سيكون من خلال الناقل البريدي فقط دون اشتراط التفعيل، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم رهنها أو إتلافها أو فقدها.