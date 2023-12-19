طلب تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة عمل 1445

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كشفت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تحويل الزيارة إلى إقامة قانونية وشرعية داخل المملكة ولكن يتطلب الأمر استيفاء بعض الشروط والإجراءات. اضافة اعلان





شروط تحويل الزيارة إلى إقامة



خطوات تحويل الزيارة لإقامة



* الوثائق المطلوبة للتحويل من زيارة لإقامة



* رسوم تحويل الزيارة إلى إقامة



ما هي خطوات تحويل الزيارة الى اقامة في المملكة ؟



نموذج طلب تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة يكون على هذه الشاكلة:



الأوراق والمستندات اللازمة لتحويل التأشيرة من زيارة إلى إقامة.



* رسوم تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة إقامة



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وأوضحت أن الشروط المطلوبة لتحويل الزيارة إلى إقامة على حسب كل حالة تتقدم بالطلب وذلك من خلال على النحو التالي:1 - أن يكون الزائر أو المقيم من الفئات المسموح لها بتحويل تأشيرة الزيارة إلى المملكة إلى إقامة.2 - يجب توافر جميع المستندات والأوراق المطلوبة قبل عملية التحويل.3 - على صاحب الطلب الحصول على موافقة من الكفيل الخاص بالشخص المقيم على استضافة صاحب الطلب وتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة.4 - يجب على الزائر الراغب في الإقامة الحصول على التطعيمات اللازمة ضد الأمراض.وأضافت أنه يمكن إتمام عملية التحويل من زيارة لإقامة من خلال عدة خطوات وهي كالتالي:1 - الدخول لموقع وزارة الخارجية السعودية الرسمي.2 - الذهاب إلى خدمة التأشيرات.3 - كتابة كافة البيانات المطلوبة، والتي تتعلق بالمقيم بالسعودية.4 - النقر على خانة تعديل الطلب.5 - إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة.6 - إرفاق صورة شخصية.7 - النقر على تعديل البيانات وذلك لاستكمال الاجراءات.1 - تقديم صورة لتأشيرة الزيارة الخاصة بأفراد الأسرة.2 - إرفاق إثبات إقامة الزوج.3 - صورة شهادة المؤهل الدراسي وكذلك كافة المؤهلات العلمية التي حصل عليها المقيم.4 - دفع رسوم تحويل تأشيرة الزيارة العائلية، فرسوم إقامة الخادم والسائق تكلفتها 600 ريال، أما رسوم التأشيرة المتعددة الدخول 5000 ريال.5 - إرفاق صورة من السجل التجاري الخاص بمؤسسة العمل التي يعمل لديها المقيم.6 - التقدم بطلب لوزير الداخلية وذلك للتأكيد على الرغبة في التحويل.7 - صورة جواز السفر ساري لمدة 3 شهور على الأقل.8 - إرفاق صورة للفيزا الشخصية البنكية، لكن بشرط أن تكون سارية.وحسب الجوازات، فإن رسوم تحويل تأشيرة الزيارة تختلف إلى إقامة في المملكة تبعًا لبعض الضوابط وهي عمر المتقدم وأهم الضوابط هي الغرض من تحويل التأشيرة إلى إقامة وجاءت الرسوم على هذا النحو:1 - رسوم تحويل الزيارة إلى إقامة في المملكة فئة السائقين 600 ريال.2 - فئة السائقين يتطلب دفع رسوم تبلغ أيضًا 600 ريال.3 - أما العاملين في المؤسسات في المملكة يجب دفع رسوم 650 ريال.4 - الحاصلين على تأشيرة متعددة يجب دفع 5000 ريال كرسوم للحصول على التأشيرة.1 - طلب تحويل الزيارة لإقامة2 - الاستعلام عن طلب تحويل زيارة إلى إقامة3 - في البداية عليك بالتوجه نحو منصة التأشيرات الخاصة بوزارة الخارجية.4 - النقر على زر الدخول وحدد دخول الأفراد أو الأعمال ثم سجل بريدك الإلكتروني وكلمه المرور وأدخل رمز التحقق.5 - اختر من القائمة الرئيسة خِيار الخِدْمَات ثم اختر خِدْمَات الجوازات.6 - اختر الاستعلام عن طلب حدد نوع الاستعلام ثم أدخل رَقْم الطلب وانقر على زر استعلام.1 - رقم الإقامة الخاص بك.2 - اسمك رباعي أو المكتوب في التأشيرة.3 - المهنة التي تعمل بها.4 - الجنسية.5 - اسم الكفيل، وتوقيعه.6 - المضمون الخاص بالنموذج.7 - القيام بتحديد اليوم والتاريخ1 - صورة تثبت إقامة الزوج.2 - توفير نموذج الطلب الذي يفيد تحويل التأشيرة بالسعودية من زيارة لمقيم.3 - أوراق رسمية من مقر العمل تثبت المبلغ الذي يحصل عليه المقيم من راتب شهري، ويتم توضيح الحوافز والعلاوات وغيرها للوصل إلى صافي الدخل.4 - صورة تخص السجل التجاري الذي يكون تابع لمقر العمل بالسعودية.5 - صورة من جواز السفر لكل من يتقدم مع تقديم صورة جواز سفر الزوجة، ويجب أن يكونوا ساريين لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قادمين.6 - صورة مطبوعة من الفيزا الشخصية البنكية، ويجب أن تكون تلك البطاقة سارية.7 - صورة من مستندات مؤهله الدراسي، وجميع ما حصل عليه من درجات خلال مسيرته التعليمية.تم تحديد رسوم تحويل الزيارة إلى إقامة، حيثُ أن السائقين أو الإقامة للخادمين تكون تكلفتها ستة مائة ريال، أما التأشيرة التي تكون متعددة الدخول يتم دفع لها رسوم نقدية بمقدار خمسة آلاف ريال.