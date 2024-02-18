القبض على مقيم لترويجه مادة الحشيش المخدر في المدينة المنورة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية في محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



الإبلاغ عن عمليات التهريب



وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

وكانت دوريات الأمن بمنطقة تبوك، قد أعلنت في وقت سابق، أنها قبضت على مواطن لاتخاذه شقة سكنية وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.



ضبط شخص اتخذ شقة سكنية وكرًا لترويج المخدرات



وأوضح حساب الأمن العام بمنصة "إكس"، أنه تم ضبط المتهم مروجًا لأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.