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ضبط 11 باكستانيًا.. الأمن يُهاجم تجار السموم بهذه المناطق

الحرب على المخدرات
لأمن يُهاجم تجار السموم بهذه المناطق
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب كميات من الشبو والهيروين

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ترويج 8.6 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو و1.3 كيلوجرامًا من مادة الهيروين المخدر.
 وقبضت على مروجيها وهم 11 مقيمًا من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة.

ضبط شخص لترويجه الحشيش والإمفيتامين

وفي القصيم، فقد ضبطت دوريات الأمن علـى شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيـم التداول الطبي.

ضبط مخالف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات
فيما تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.

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