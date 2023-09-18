تحذير عاجل لجميع محافظات مكة: أمطار وعواصف من الغد حتى السبت المقبل

أمطار رعدية وعواصف ترابية بمكة: اضافة اعلان



أمطار غزيرة وبرد وسيول:



حذّر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة الجميع، مع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.يأتي هذا نظرًا لتعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من يوم غدٍ الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع حالة من التقلبات الجوية على منطقة مكة المكرمة تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.وتفصيلا، فقد أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أحمر على منطقة مكة المكرمة وتحديدا في محافظتي، أضم وميسان، حيث توقع هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد ورياح شديدة السرعة.وفي وقت سابق، توقع أيضا المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير ، الباحة ومكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.