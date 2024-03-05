ضربة استباقية.. إحباط تهريب كمية ضخمة من الكوكايين إلى المملكة داخل شاحنة موز

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أسهمت جهود المملكة ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، العملياتية، في تتبع وإحباط نشاطات الشبكات الإجرامية الدولية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة ودول العالم.



إحباط تهريب كوكايين قادم إلى المملكة:

مكافحة المخدرات: