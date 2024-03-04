توقعات الأرصاد: ضباب كثيف وشبورة مائية وتقلبات جوية على ثلاث مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.



ضباب وشبورة مائية



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



وتفصيلا، تقع المركز، ضباب ورياح نشطة وشبورة مائية، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والباحة وعسير.وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على مكة حتى الساعة 8 من صباح يوم غد الثلاثاء، بينما تسمر حتى الـ 10 في الباحة، وتستمر حتى الـ 8 من صباح الثلاثاء على عسير.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ سرعة تتحول تدريجيا شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.