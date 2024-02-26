مصدر مسؤول ينفي مزاعم انعقاد لقاء بين وزير التجارة وأحد مسؤولي الاحتلال

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نفى مصدر مسؤول المزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بانعقاد لقاء بين وزير التجارة وأحد مسؤولي الاحتلال.



موقف المملكة ثابت من القضية الفلسطينية



وإشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي حول لقاء معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بأحد مسؤولي الاحتلال، فقد نفى المصدر المسؤول انعقاد اللقاء المزعوم.وأوضح المصدر أن الفيديو كان أثناء وقوف معاليه مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تقدم شخصٌ للسلام عليه، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال، دون سابق معرفة بهوية الشخص.كما أكد المصدر موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد عدوان الاحتلال.