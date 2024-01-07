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أتربة مثارة وأمطار.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
أ أ
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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا لسكان عدد من مناطق المملكة من حالة مطرية مع تقلبات جوية متوقعة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذراضافة اعلان

ودعت على حسابها في منصة "إكس"، سكان مناطق جازان وعسير إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ،عسير، والباحة.
وتمتد الحالة إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة.


تحذير من كتلة باردة على هذه المناطق

فيما حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني من كتلة باردة كتلة باردة على أجزاء واسعة من المنطقة الوسطى والصمان والدهناء وشمال الشرقية، مع استمرار فرصة تساقط الأمطار على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وجنوب منطقة مكة مصجوبة بتساقط حبات برد.

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