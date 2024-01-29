حرس الحدود يحبط تهريب كمية ضخمة من القات المخدر بعسير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (315) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





إحباط تهريب قات مخدر



الإطاحة بمروجي السموم في جدة:

