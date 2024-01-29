الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

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حرس الحدود يحبط تهريب كمية ضخمة من القات المخدر بعسير

القات المخدر
القات المخدر
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (315) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

إحباط تهريب قات مخدر


 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

وكان حرس الحدود بجازان قد أحبط في وقت سابق، تهريب 210 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، موضحا أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الاولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإطاحة بمروجي السموم في جدة:


وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه (2.9) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وقالت إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.

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