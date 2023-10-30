34 في جدة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34 في جدة وينبع، و 33 درجة في مكة المكرمة والدمام والأحساء.وأضاف أنه سجل اليوم 32 درجة في الخرج والدهناء والقنفذة والصمان وشرورة، و31 في التنهات ووبريدة ووادي الدواسر وحفر الباطن، و30 درجة في المدينة المنورة والرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:الباحة 14، وأبها 15، وطريف 16، والطائف 17، والقريات 18 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.