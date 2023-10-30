34 في جدة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34
في جدة وينبع، و 33 درجة في مكة المكرمة والدمام والأحساء.
وأضاف أنه سجل اليوم 32 درجة في الخرج والدهناء والقنفذة والصمان وشرورة، و31 في التنهات ووبريدة ووادي الدواسر وحفر الباطن، و30 درجة في المدينة المنورة والرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
الباحة 14، وأبها 15، وطريف 16، والطائف 17، والقريات 18 درجة مئوية.