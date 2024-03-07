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ضبط 23 ألف كيلو مواد غذائية بتواريخ صلاحية مزوّرة في جدة (فيديو)

ضبط 23 ألف كجم مواد غذائية بتواريخ صلاحية مزورة
ضبط 23 ألف كجم مواد غذائية بتواريخ صلاحية مزورة
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ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة بمستودعين بجنوب جدة لتزويرهم تواريخ الصلاحية لأكثر من 23 ألف كيلو جرام من المواد الغذائية لإيهام المستهلك بصلاحيتها.اضافة اعلان

23 ألف كيلو مواد غذائية بتواريخ صلاحية مزورة

وباشرت الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء والحملات الأمنية المشتركة المستودعين المخالفين، وضبطت أكثر من 10 آلاف ملصق ”استيكر“ مزور تحمل تواريخ صلاحية جديدة، والأدوات المستعملة في التزوير لممارسة الغش التجاري وتضليل المستهلك، كما صودرت جميع الكميات تمهيداً لإتلافها.

نظام مكافحة الغش التجاري

واستدعت الوزارة القائمين على المستودعين لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، الذي فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، والإبعاد للعمالة المخالفة.
وتواصل وزارة التجارة تنفيذ جولاتها التفتيشية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.

استمرار الجولات التفتيشية

وتهيب الوزارة بعموم المنشآت التجارية للالتزام بقواعد السوق العشرة المعتمدة لدى الجهات الحكومية لرفع معدلات الامتثال ومنع المخالفات التجارية، مؤكدة استمرار الجولات التفتيشية بجميع مناطق المملكة لتعزيز الامتثال وحماية مصالح المستهلكين.


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