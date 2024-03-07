ضبط 23 ألف كيلو مواد غذائية بتواريخ صلاحية مزوّرة في جدة (فيديو)

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ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة
بمستودعين بجنوب جدة لتزويرهم تواريخ الصلاحية لأكثر من 23 ألف كيلو جرام من
المواد الغذائية لإيهام المستهلك بصلاحيتها.
23 ألف كيلو مواد غذائية بتواريخ صلاحية مزورةوباشرت الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء
والدواء والحملات الأمنية المشتركة المستودعين المخالفين، وضبطت أكثر من 10 آلاف
ملصق ”استيكر“ مزور تحمل تواريخ صلاحية جديدة، والأدوات المستعملة في التزوير
لممارسة الغش التجاري وتضليل المستهلك، كما صودرت جميع الكميات تمهيداً لإتلافها.
نظام مكافحة الغش التجاريواستدعت الوزارة القائمين على المستودعين لإيقاع
العقوبات الرادعة بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، الذي فرض عقوبات تصل إلى
السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير
بالمخالفين، والإبعاد للعمالة المخالفة.
وتواصل وزارة التجارة تنفيذ جولاتها التفتيشية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.
استمرار الجولات التفتيشيةوتهيب الوزارة بعموم المنشآت التجارية للالتزام بقواعد
السوق العشرة المعتمدة لدى الجهات الحكومية لرفع معدلات الامتثال ومنع المخالفات
التجارية، مؤكدة استمرار الجولات التفتيشية بجميع مناطق المملكة لتعزيز الامتثال
وحماية مصالح المستهلكين.
ضبطناهم يمارسون الغش التجاري في المواد الغذائية، بتعديل تواريخ الصلاحية لأكثر من 23 ألف كيلو.. لإيهام المستهلك بصلاحيتها.— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 7, 2024
تم ضبط الكميات المغشوشة ومنع وصولها للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين. pic.twitter.com/WeNDhIiifQ