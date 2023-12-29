السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

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شرط عمل تفويض داخلي بقيادة مركبة لمن عليه إيقاف خدمات

المرور
الإدارة العامة للمرور
أ أ
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أكدت الإدارة العامة للمرور على أنه يلزم خلو السجل من القيود التي تمنع الموافقة على عمل تفويض داخلي لقيادة السيارة ومنها إيقاف الخدمات.اضافة اعلان

موانع منح تفويض قيادة السيارة 

جاء ذلك على صفحة المرور الرسمية في "إكس"، ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "هل يمكن أن يعطيني تفويض على السياره داخلي، وأنا علي إيقاف خدمات من أسره؟".

شروط تفويض قيادة مركبة

لكي يتم تفويض مركبة في المملكة، يجب استيفاء الشروط التالية:
1ـ قبول المفوَّض له للتفويض: لا يتم التفويض بشكل نهائي إلا بعد قبول المفوَّض له للتفويض الذي أرسله له المفوض. ويمكن للمفوَّض له قبول التفويض من خلال حسابه على منصة أبشر.
2ـ مدة التفويض: لا تتجاوز مدة التفويض 6 أشهر.
3ـ حسابات أبشر: يجب أن يكون لكل من المفوض والمفوَّض له حساب مفعل على منصة أبشر.
4ـ مخالفات المركبة: يجب تسديد جميع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة قبل طلب التفويض.
5ـ استمارة السيارة: يجب أن تكون استمارة السيارة سارية المفعول.
6ـ نوع المركبة: يجب أن تكون نوعية المركبة متناسبة مع رخصة القيادة الخاصة بالمفوَّض له لتجنب التعرض للمخالفة والغرامة.

خطوات عمل تفويض مركبة من خلال أبشر

ـ تسجيل الدخول إلى منصة أبشر باستخدام رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية.
ـ النقر على أيقونة “التفويضات”.
ـ النقر على أيقونة “تفويض المركبات”.
ـ قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالتفويض ثم النقر على “استمرار”.
ـ اختيار المركبة التي تريد تفويضها ثم النقر على “إضافة”.
ـ إدخال رقم الإقامة أو السجل المدني للمفوض ثم النقر على “إرسال”.
ـ إدخال تاريخ بدء وانتهاء التفويض ثم النقر على “إرسال”.

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