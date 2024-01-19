إطلاق منصة التراخيص الفورية للتخييم في 51 موقعًا بالمملكة (صور)

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أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، منصة إلكترونية لإصدار تصريحات التخييم الفورية في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان

وقال المركز إن ذلك يأتي لتسهيل تجربة المتنزهين والراغبين في التخييم، وسرعة الحصول على التصاريح اللازمة للاستمتاع بمناطق الغطاء النباتي خلال موسم الشتاء.





المواقع المتاحة للتخييم في المملكة







إرشادات لراغبي التخييم







تنمية مواقع الغطاء النباتي





