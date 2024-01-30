الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ضبط مواطن ظهر في محتوى مرئي منتحلًا صفة غير صحيحة

ا
المتهم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قبضت دوريات الأمن بمحافظة الرس بمنطقة القصيم على مواطن لترويجه المخدرات وانتحال صفة غير صحيحة في محتوى مرئي عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

القوات الخاصة للأمن والحماية

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (3) مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين لنظام البيئة باستغلال الرواسب دون تصريح، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

الإبلاغ عن المخالفين


وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

ضبط مخالفين بمنطقة الرياض

وفي وقت سابق، ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بمحافظة وادي الدواسر، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

مخالف لنظام البيئة

‏كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة إلقاء مياه ملوثة في أي وسط بيئي غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضا

عاجل.. أهم 10.. صدور موافقة خادم الحرمين وقرارات مجلس الوزراء وتعليق الدراسة وتنفيذ حكم الشرع

تعليم الباحة تقرر استمرار الدراسة عن بعد غدًا الأربعاء بسبب التقلبات الجوية

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس النماص.. غداً الأربعاء

الشيخ السديس: صلاة الاستسقاء سنّةٌ مؤكّدة وعلى المسلمين إحياؤها

وزارة العدل: مليون مستخدم مسجل في البورصة العقارية و30 ألف مستفيد يومياً

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المديرية العامة المخدرات 7:27 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

ضبط مواطن بـ 15 كيلو مخدرات في القصيم وآخر بجازان

الهيئة العامة للغذاء والدواء 4:49 م الإثنين، 08 يناير 2024

"الغذاء والدواء" تبُاغت منفذ بيع في بريدة وتضبط هذه الأشياء

المتهمين 5:26 م السبت، 06 يناير 2024

جدة.. القبض على 3 مقيمين لترويجهم "الشبو"

أمطار المدينة 1:01 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. إنذارات من الأرصاد لأهالي 4 مناطق: أمطار وصواعق رعدية تستمر لساعات

اقرأ أيضا

وزارة الداخلية
8:00 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. "صنّع متفجرات واستهدف رجال الأمن".. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالشرقية

مكافحة المخدرات
7:30 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

ترقية 1357 فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب

ا
7:13 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

الدفاع المدني: إخماد حريق في مبنى تجاري بحي العقربية

النيابة العامة - السجن
7:07 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. السجن وغرامة 10 ملايين ريال.. النيابة تحذر من ارتكاب هذه الجريمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة احكام
12:18 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. منصة إحكام توضح بالتفصيل إجراءات إثبات الملكية العقارية

حساب المواطن
11:00 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. ماذا يفعل الأب حال وجود أبنائه مع طليقته في حساب المواطن؟

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. صدور موافقة خادم الحرمين وقرارات مجلس الوزراء وتعليق الدراسة وتنفيذ حكم الشرع

أمطار المملكة
9:16 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

تعليم الباحة تقرر استمرار الدراسة عن بعد غدًا الأربعاء بسبب التقلبات الجوية

تعليم النماص
9:04 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس النماص.. غداً الأربعاء

وزارة الداخلية
8:00 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. "صنّع متفجرات واستهدف رجال الأمن".. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالشرقية