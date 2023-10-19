ضبط مواد مخدرة وأسلحة ومسروقات مع مواطن بالقصيم(فيديو)

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تمكنت شرطة
محافظة ضرية بمنطقة القصيم بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من القبض
على مروج وضبط مواد مخدرة وأسلحة ومسروقات.
مكافحة المخدرات
ونشر حساب الأمن العام عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورًا من المضبوطات التي تم ضبطها من المتهمويأتي هذا في إطار مكافحة المخدرات في كل مناطق المملكة والضرب بيد من حديد لكل من يروج مواد مخدرة أو يجلبها إلى الوطن.
وفي وقت سابق، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط تهريب 330 كيلوجرامًا من نبات القات
ففي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة محاولة تهريب 330 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر
وفي نجران، قبض المرور على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
القبض على شخص لترويجه نبات القات المخدر
كما قبض مرور محافظة الدائر بني مالك في منطقة جازان على مواطن لترويجه 25 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
🎥 | شرطة محافظة ضرية بمنطقة القصيم تقبض علـى مروج وتضبط مواد مخدرة وأسلحة ومسروقات بالتعاون مع @Mokafha_SA .#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/QNReE1ZtsG— الأمن العام (@security_gov) October 19, 2023