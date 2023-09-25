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صحيفة تواصل الالكترونية

الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادثين في بريدة

989
الهيئة الملكية
أ أ
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تلقت عمليات القيادة والتحكم بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً إسعافياً، عبر رقم الطواري 997، وذلك عند الساعة 14:19 من مساء أمس، بوجود حادث سير ‏لمقيم باكستاني على طريق البعيثة - الزبيرة شمال المنطقة وعلى بعد 200 كيلومترًا عن مدينة بريدة.

 

توجيه فرقة إسعافية أرضيةاضافة اعلان

 وعلى إثر ذلك تم توجيه فرقة إسعافية أرضية وفرقة إسعاف جوية، حيث تم عمل الإسعافات اللازمة للمصاب،وتم تهيئة مكان مناسب وآمن لهبوط الطائرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم نقل المصاب من الموقع إلى مستشفى بريدة المركزي.


حادث سير لمقيم في ‏ضليع رشيد

 ‏كما ‏تلقت إدارة القيادة والتحكم بالفرع بلاغاً عند الساعة 10:41 اليوم، بوقوع حادث سير لمقيم في ‏ضليع رشيد غرب منطقة القصيم وعلى بعد 194 كيلومترًا من مدينة بريدة.
وباشر الإسعاف الجوي مع الفرقة الإسعافية بالموقع، وتم نقل المصاب ‏إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال العلاج اللازم.

 

تحقيق زمن استجابة أسرع للمصابين.

 وأوضح مدير الفرع خالد بن صالح الخَضَر أن طائرة الإسعاف الجوي مجهزة طبياً بتجهيزات حديثة ومتقدمة لإسعاف الحالات الطارئة، وبدعم من الفرق الإسعافية الأرضية، لتحقيق زمن استجابة أسرع للمصابين.
 وأكد سعي الهيئة من خلال ذلك لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية الطارئة بأعلى معايير الجودة والسلامة للمواطنين والمقيمين وعابري الطرق السريعة.

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