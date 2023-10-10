ضبط 3 مواطنين داخل استراحة متلبسين بترويج مواد مخدرة

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قبضت شرطة محافظة حقل بمنطقة تبوك على 3 مواطنين لاتخاذهم استراحة وكرًا
لإخفاء وترويج مادة الأفيون المخدر ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر
وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
محافظة الطائفقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة الطائف
لترويجهما 13,901 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
التعاون مع الأمن وتهيب الجهات
الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي
نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.