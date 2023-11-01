"الحصيني" يكشف الخريطة المطرية مع انخفاض الحرارة بهذه المناطق

أ أ
كشف
خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، عن الحالة المطرية المتوقعة على
عدد من مناطق المملكة.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية.
استمرار
الحالة الممطرة الثانية لوسم ١٤٤٥هـ
وأضاف
أنه من المتوقع أن تعيش أجزاء من مناطق الرياض بما فيها العاصمة الرياض والقصيم وحائل
ومكة والمدينة وتبوك والجوف والشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان أيام ماطرة على
فترات متقطعة من اليوم وخلال الأسبوع القادم.
انخفاض درجات الحرارة
وأشار
إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة على وسط وشمال وشرق الغربية وغرب الشرقية من
المملكة، مع فرصة سيول، ومتوقع أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من دول الخليج واليمن.
أمطار
رعدية وجريان السيول
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى
جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة
ومكة المكرمة والقصيم وحائل والشرقية.
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار
وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة
وتبوك.