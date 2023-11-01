"الحصيني" يكشف الخريطة المطرية مع انخفاض الحرارة بهذه المناطق

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كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، عن الحالة المطرية المتوقعة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية. اضافة اعلان









استمرار الحالة الممطرة الثانية لوسم ١٤٤٥هـ



انخفاض درجات الحرارة



وأضاف أنه من المتوقع أن تعيش أجزاء من مناطق الرياض بما فيها العاصمة الرياض والقصيم وحائل ومكة والمدينة وتبوك والجوف والشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان أيام ماطرة على فترات متقطعة من اليوم وخلال الأسبوع القادم.وأشار إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة على وسط وشمال وشرق الغربية وغرب الشرقية من المملكة، مع فرصة سيول، ومتوقع أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من دول الخليج واليمن.









أمطار رعدية وجريان السيول



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل والشرقية.وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وتبوك.









الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.