أمطار غزيرة.. شاهد بحيرات سيول الرمة والثمامية والحليفة في حائل

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت السيول، اليوم الأربعاء، نتيجة هطول كميات غزيرة من الأمطار على منطقة حائل. اضافة اعلان





السيول تُحوّل محافظات حائل إلى بحيرات



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول وادي الرمة قرب بلدة العجاجة، مع بحيرات الأمطار الواسعة التي تكونت من سيول وادي القهد بين الثمامية والحليفة جنوب المنطقة.



بحيرات الأمطار الواسعة التي تكونت من سيول وادي القهد بين الثمامية والحليفة جنوب

الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

31 اكتوبر 2023 م

من | عثمان القرعاوي

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. pic.twitter.com/SYowD1UyUT 🔴 شاهدبحيرات الأمطار الواسعة التي تكونت من سيول وادي القهد بين الثمامية والحليفة جنوب #حائل الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ31 اكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | عثمان القرعاوي November 1, 2023





أمطار رعدية وجريان السيول



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل والشرقية.وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وتبوك.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.