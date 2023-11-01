أمطار غزيرة.. شاهد بحيرات سيول الرمة والثمامية والحليفة في حائل

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استمرارًا للحالة
المطرية والتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، جرت السيول، اليوم الأربعاء، نتيجة هطول كميات
غزيرة من الأمطار على منطقة حائل.
السيول تُحوّل محافظات
حائل إلى بحيرات
وأظهرت مقاطع فيديو
تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول وادي الرمة قرب بلدة العجاجة، مع بحيرات
الأمطار الواسعة التي تكونت من سيول وادي القهد بين الثمامية والحليفة جنوب المنطقة.
🔴 شاهد— طقس (@tqqs) November 1, 2023
بحيرات الأمطار الواسعة التي تكونت من سيول وادي القهد بين الثمامية والحليفة جنوب #حائل
الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
31 اكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | عثمان القرعاوي
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أمطار
رعدية وجريان السيول
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى
جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير
والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل والشرقية.
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار
وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة
وتبوك.
🔴 مشاهد مباشرة لـ— طقس (@tqqs) November 1, 2023
سيول #وادي_الرمة قرب بلدة العجاجة جنوب #حائل
الأربعاء ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
1 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | فهد الشنيفي
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