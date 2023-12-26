عاجل.. كيفية تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

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حدد حساب المواطن، خطوات تغيير رقم الجوال في بيانات المستفيدين.

وتتمثل الخطوات وفق ما جاء في رده على استفسار لأحد المستفيدين عبر حسابه في منصة "إكس"، في الآتي: اضافة اعلان

- الدخول إلى الحساب الشخصي عن طريق أيقونة النفاذ الوطني من هنا.

- تغيير رقم الجوال عن طريق (ملف المستفيد، تغيير رقم الجوال).



أهلاً بك ، بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق أيقونة النفاذ الوطني ومن ثم تغيير رقم الجوال عن طريق ( ملف المستفيد ، تغيير رقم الجوال ) من خلال الرابط https://t.co/9lOVCgOkzI ، نسعد بخدمتك December 25, 2023

وأفاد حساب المواطن، في وقت سابق، بأنه يتم إجراء تحديث على البوابة الإلكترونية للبرنامج مما أدى إلى تعطل استخدامها.





حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

