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دوريات الأمن بجازان تضبط 4 أشخاص ظهروا في مشاجرة جماعية وتكشف جنسيتهم

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المتهمون
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قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ظهروا في محتوى مرئي اثر مشاجرة جماعية بينهم.

إحالة المتهمين للنيابة العامة:اضافة اعلان

 وجرى إيقاعهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجاري القبض على آخرين ومن وثق ونشر المحتوى.
وقبل ذلك، قبضت دوريات الأمن بمنطقة عسير على ثمانية مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية إثر مشاجرة جماعية
بينهم، وآخر لتوثيقه ونشره محتوى مرئيا مخالفا لنظام - مكافحة جرائم المعلوماتية.

الإحالة إلى النيابة العامة

وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب 768 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر:

وفي وقت سابق، واستمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
ففي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب 768 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر

وفي الباحة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة لترويجه 2 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و9100 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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