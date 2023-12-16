هذه العقوبة في انتظارهم.. ضبط مواطن و3 يمنيين لرميهم مخلفات صناعية في مكة

أ أ

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومواطنًا، مخالفين لنظام البيئة لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة برمي مخلفات صناعية دون ترخيص بمنطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان





العقوبة المقررة



الأمن البيئي



الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة



اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة



وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال ، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.وفي وقت سابق، شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها.وأوضحت أن عقوبة المخالف غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.