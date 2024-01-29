صباح اليوم.. شاهد الضباب الكثيف يغطي سبت العلايا في عسير

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استمرارًا
للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، غطى الضباب الكثيف صباح
اليوم الاثنين، سبت العلايا بمحافظة بلقرن في منطقة عسير.
الضباب الكثيف يغطي سبت العلايا في عسيروأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطى الضباب الكثيف محافظة
بلقرن في عسير وسط أجواء شتوية باردة ما أثر على مدى الرؤية على الطرق الرئيسة.
ضباب
وأمطار ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح
السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع تكون الضباب على أجزاء من المنطقة
الشرقية ومرتفعات عسير والباحة.
رياح
تحد من مدى الرؤية الأفقيةوأضاف
المركز أن هذه الحالة تكون على مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة
الشرقية.
أمطار
خفيفة على الشمالية والجوففي
حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية "طريف"،
الجوف "القريات".
#صباح__الخيرِ— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) January 29, 2024
ضباب كثيف سبت العلايا محافظة بلقرن بمنطقة #عسير صباح اليوم تصوير عضو الفريق محمد القرني pic.twitter.com/kQxpHxOHEU