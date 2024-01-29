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صباح اليوم.. شاهد الضباب الكثيف يغطي سبت العلايا في عسير

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الضباب في عسير
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استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، غطى الضباب الكثيف صباح اليوم الاثنين، سبت العلايا بمحافظة بلقرن في منطقة عسير.اضافة اعلان

 الضباب الكثيف يغطي سبت العلايا في عسير

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطى الضباب الكثيف محافظة بلقرن في عسير وسط أجواء شتوية باردة ما أثر على مدى الرؤية على الطرق الرئيسة.

ضباب وأمطار ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير والباحة.

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

أمطار خفيفة على الشمالية والجوف

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية "طريف"، الجوف "القريات".

رياح وأتربة تستمر حتى السابعة مساءً

وحذر مركز الأرصاد من رياح شديدة مثيرة للأتربة والغبار تستمر على مكة والرياض والقصيم وحائل والمدينة والباحة وعسير حتى الساعة السابعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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