صباح اليوم.. شاهد الضباب الكثيف يغطي سبت العلايا في عسير

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استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، غطى الضباب الكثيف صباح اليوم الاثنين، سبت العلايا بمحافظة بلقرن في منطقة عسير. اضافة اعلان





الضباب الكثيف يغطي سبت العلايا في عسير



ضباب وأمطار ورياح تحد من مدى الرؤية الأفقية



رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية



أمطار خفيفة على الشمالية والجوف



رياح وأتربة تستمر حتى السابعة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطى الضباب الكثيف محافظة بلقرن في عسير وسط أجواء شتوية باردة ما أثر على مدى الرؤية على الطرق الرئيسة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير والباحة.وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية "طريف"، الجوف "القريات".وحذر مركز الأرصاد من رياح شديدة مثيرة للأتربة والغبار تستمر على مكة والرياض والقصيم وحائل والمدينة والباحة وعسير حتى الساعة السابعة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.