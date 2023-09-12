منها مكة وعسير.. توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية وسيول ورياح على 5 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة. اضافة اعلان





أمطار رعدية وسيول ورياح على 5 مناطق



تكوّن الضباب على الشرقية



حركة الرياح على البحر الأحمر



حركة الرياح السطحية على الخليج العربي



وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.