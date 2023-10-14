السبت، 29 ربيع الأول 1445 ، 14 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. تحذير من أمطار وأتربة على الرياض و6 مناطق

أمطار غزيرة على عسير
أمطار وأتربة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الرايس وينبع والعهد".
2 - منطقة الرياض، وتشمل" الدوادمي والرين والقويعية وعفيف".
3 - منطقة تبوك، وتشمل"البدع وحقل المعظم وتيماء والوجه وأملج وضباء ونيوم شرما".
4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية".
5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



اقرأ أيضا

حالة مطرية
2:49 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

الاثنين.. "الحصيني" يتوقع تحسن درجات الحرارة على شمال المملكة

F8WWaNFXcAIeJ6w
1:15 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من ضباب وشبورة على تبوك

87978978
12:56 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

خبير طقس يكشف سر الثقوب الزرقاء في المياه الإقليمية للمملكة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
12:33 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

الإطاحة بـ 3 مواطنين في الرياض لارتكابهم هذه الجريمة

اقرأ أيضا

منها الرياض.. دوريات الأمن تُفاجئ تجار السموم بعدة مناطق

السبت 29 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

تحذير عاجل للدفاع المدني بخصوص الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

غسل سجاد المسجد الحرام في 5 مراحل

أمانة الرياض: أكثر من 144 ألف بلاغًا عن الطرق

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

7686696 6:51 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

شاهد.. مياه الأمطار والسيول تُحوّل شوارع جازان لأنهار

678679و68976 5:34 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

شاهد.. السيول وغزارة الأمطار على أبوعريش في جازان

أمطار غزيرة 1:58 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

منها مكة والمدينة.. تحذيرات من حالة مطرية على هذه المناطق لعدة أيام

أمطار غزيرة 3:06 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

اقرأ أيضا

أهم 10
10:37 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أهم 10.. سر بكاء خطيب المسجد الحرام وتعويضات من شركات الكهرباء للمستهلكين

وزير المالية
10:20 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يشاركان في اجتماع مجموعة العشرين

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
9:28 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية: المملكة تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
9:03 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

اتصالات هاتفية.. وزير الخارجية يناقش مع نظرائه بعدة دول الوضع في غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار غزيرة على عسير
3:11 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. تحذير من أمطار وأتربة على الرياض و6 مناطق

5786 867678
2:19 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 3 خطوات للتحقق من طلب تسجيل العقار

مواقيت الصلاة
12:11 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

السبت 29 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
9:28 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية: المملكة تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

F8VsZE-W8AAKH1d
11:18 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

جهز أوراقك الآن.. مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
7:09 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين ٦٩ قاضيًا بديوان المظالم