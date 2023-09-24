منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح مغبرة على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. اضافة اعلان





أمطار رعدية على مكة والمدينة وهذه المناطق



حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر



ارتفاع الموج



وأوضح أن الحالة المتوقعة، تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.ويرتفع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف وتصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.





حركة الرياح السطحية على الخليج العربي



فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.