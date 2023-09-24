الأحد، 09 ربيع الأول 1445 ، 24 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح مغبرة على هذه المناطق

امطار المدينة
أمطار غزيرة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.اضافة اعلان

أمطار رعدية على مكة والمدينة وهذه المناطق

 وأوضح أن الحالة المتوقعة، تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

 ويرتفع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف وتصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضا

ريالات سعودية - 3
6:41 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

لهذه الأسباب.. المملكة تحقق فائضًا 113 مليار ريال في 90 يومًا

أمطار المملكة
4:50 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل للدفاع المدني من هطول الأمطار على معظم المناطق

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
1:52 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في الأمم المتحدة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
10:25 م السبت، 23 سبتمبر 2023

من اليمن لـ أوكرانيا.. وزير الخارجية يكشف جهود المملكة لإنهاء الصراعات العربية والعالمية

اقرأ أيضا

توضيح مهم من "مساند" بشأن تأشيرات العمالة الزراعية ومدتها

سفير المملكة في بيروت: نتقاسم المسؤولية من أجل استقرار لبنان وحماية سيادته

للتأكد من الإلتزام بالتخفيضات.. 9382 زيارة نفذتها "التجارة" بمناسبة اليوم الوطني

أمير المدينة المنورة يطلق 6 مراكز نموذجية للرعاية الصحية ومركزاً لرعاية كبار السن

شرطة تبوك تطيح بمواطنين ظهرا في فيديو يطلقان النار في الهواء

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

F5r5gJ7XUAADRrZ 7:21 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

خبير طقس يُحذر من حالة مطرية ورياح مغبرة على هذه المناطق

حالة مطرية 7:28 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

منها مكة.. خبير طقس يُحذر من بداية الخريف وحالة مطرية على عدة مناطق

حالة مطرية 7:27 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

منها مكة.. "الحصيني" يبشر بتحسن درجات الحرارة ويُحذر من أمطار على هذه المناطق

الطقس - الامطار - امطار سحب رعدية - ارشيفية 6:36 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

إنذار أحمر حتى 11 مساءً.. تحذير عاجل لـ“الأرصاد” من أمطار غزيرة بعدة مناطق

اقرأ أيضا

الملك مجلس الوزراء
6:16 م السبت، 23 سبتمبر 2023

خادم الحرمين: تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيًا وحاضرًا وأبدًا

مشاريع ضاحية الدار - الشركة الوطنية للإسكان
6:01 م السبت، 23 سبتمبر 2023

تزامنا مع اليوم الوطني.. الإسكان تُعلن تسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية

وزير الخارجية ونظيره التركي
5:36 م السبت، 23 سبتمبر 2023

لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
4:07 م السبت، 23 سبتمبر 2023

وزير الدفاع : اليوم الوطني.. قصة مجد وكفاح وبطولات شيّدت لنا وطنًا عظيمًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

امطار المدينة
7:17 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح مغبرة على هذه المناطق

ريالات سعودية - 3
6:41 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

لهذه الأسباب.. المملكة تحقق فائضًا 113 مليار ريال في 90 يومًا

الرياض في 200 عام
5:46 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

الرياض في 200 عام.. هكذا وصفها الرحالة والمستكشفون (صور)

الفيضانات أوقعت ما لا يقل عن 3845 قتيلاً في ليبيا
5:13 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

فيضانات ليبيا.. ارتفاع أعداد الوفيات ونداء خاص لأهالي المفقودين

أمطار المملكة
4:50 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل للدفاع المدني من هطول الأمطار على معظم المناطق

آيفون 15
4:17 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

بإمكانات هائلة.. تعرف على جميع أسعار "آيفون 15" في المملكة