الأحد، 15 شعبان 1445 ، 25 فبراير 2024

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شاهد.. جريان سيل شعيب المراء بحزم الجلاميد غرب عرعر شمال المملكة

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سيول عرعر
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استمرارًا للتقلبات الجوية على مناطق شمال المملكة، جرت اليوم الأحد، سيول قوية كالأنهار بالمراء في حزم الجلاميد غرب عرعر شمال المملكة.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول المراء بحزم الجلاميد غرب عرعر شمال المملكة وتقلبات جوية وطقس غير مستقر.

أمطار وضباب ورياح متربة على معظم المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.

سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية.


رياح متربة على 6 مناطق

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

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