شاهد.. جريان سيل شعيب المراء بحزم الجلاميد غرب عرعر شمال المملكة

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استمرارًا للتقلبات الجوية على مناطق شمال المملكة، جرت اليوم الأحد، سيول قوية كالأنهار بالمراء في حزم الجلاميد غرب عرعر شمال المملكة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول المراء بحزم الجلاميد غرب عرعر شمال المملكة وتقلبات جوية وطقس غير مستقر.





أمطار وضباب ورياح متربة على معظم المناطق





شمال حزم الجلاميد غرب

الأحد ١٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ

25 فبراير 2024م

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. pic.twitter.com/bLU3DLQRYS 📍سيل شعيب المراءشمال حزم الجلاميد غرب #عرعر الأحد ١٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ25 فبراير 2024م February 25, 2024

سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق



رياح متربة على 6 مناطق



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.