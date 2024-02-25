شاهد.. جريان سيل شعيب المراء بحزم الجلاميد غرب عرعر شمال المملكة

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استمرارًا
للتقلبات الجوية على مناطق شمال المملكة، جرت اليوم الأحد، سيول قوية كالأنهار بالمراء في
حزم الجلاميد غرب عرعر شمال المملكة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول المراء بحزم الجلاميد غرب عرعر شمال المملكة وتقلبات جوية وطقس غير مستقر.
أمطار
وضباب ورياح متربة على معظم المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء
غائمة جزئيًا إلى غائمة.
📍سيل شعيب المراء— طقس (@tqqs) February 25, 2024
شمال حزم الجلاميد غرب #عرعر
الأحد ١٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ
25 فبراير 2024م
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