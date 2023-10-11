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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. السيول تجري كالأنهار بعد أمطار غزيرة شرق القنفذة بمكة

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السيول تجري كالأنهار
أ أ
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جرت اليوم السيول كالأنهار بعد تساقط كميات غزيرة من الأمطار على شمال شرق محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت القنفذة في مكة لأمطار غزيرة وسيول جارية.اضافة اعلان

سحب رعدية ممطرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار.

رياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار

وبين أن الحالة المتوقعة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدية المنورة وحائل وتبوك، والجوف والحدود الشمالية.

سيول مصحوبة برياح وزخات من البرد

 فيما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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