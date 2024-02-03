شاهد.. تكون الصقيع وتجمد المياه في طبرجل

تجمد المياه في طبرجل



انخفاض في درجات الحرارة:



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تكون الصقيع وتجمد المياه في محافظة #طبرجل بمنطقة #الجوف

السبت ٢٢ رجـــب ١٤٤٥هـ

3 فبراير 2024م

من | علي الشراري

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. pic.twitter.com/hEN01gaXWR — طقس (@tqqs) February 3, 2024

وثق مقطع فيديو متداول، تكون الصقيع وتجمد المياه في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف شمال المملكة.وأظهر المقطع، تجمد المياه في طبرجل مع تدني ملحوظ في درجات الحرارة وتكون الصقيع، وسط توقعات من الأرصاد بتدني الحرارة على عدة مناطق.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.كما يتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل و الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.ويرتفع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.