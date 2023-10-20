شاهد.. تساقط غزارة أمطار الحبيل برجال ألمع في عسير

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تساقطت عصر اليوم الجميعة، كميات غزيرة من الأمطار على خط الحبيل جنوب محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.



أمطار على الجبيل برجال ألمع بعسير اضافة اعلان



أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





امطار خط الحبيل جنوب

الجمعة ٥ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

20 أكتوبر 2023 م

من | مرضي العيسى

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. pic.twitter.com/a0LRH2cXb5 🔴 فيديوامطار خط الحبيل جنوب #رجال_ألمع بمنطقة عسيرالجمعة ٥ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ20 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | مرضي العيسى October 20, 2023

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض خط الحبيل برجال ألمع في عسير لأمطار غزيرة مع تساقط حبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار