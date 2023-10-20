شاهد.. تساقط غزارة أمطار الحبيل برجال ألمع في عسير

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تساقطت عصر اليوم الجميعة، كميات غزيرة من الأمطار على
خط الحبيل جنوب محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.
أمطار على الجبيل برجال ألمع بعسيروأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تعرض خط الحبيل برجال ألمع في عسير لأمطار غزيرة مع تساقط حبات
البرد.
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وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق
وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء
من مرتفعات مكة المكرمة.
الدفاع المدني
يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا
الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 20, 2023
امطار خط الحبيل جنوب #رجال_ألمع بمنطقة عسير
الجمعة ٥ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
20 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | مرضي العيسى
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