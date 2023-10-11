تحذير من موجة باردة على تبوك تبدأ في هذا الموعد

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حذر خبراء الطقس من موجة شديدة البرودة على منطقة تبوك، تبدأ الأسبوع المقبل، وسط تقلبات جوية وحالة من الطقس غير المستقر. اضافة اعلان





أول موجة باردة هذا الموسم



محافظات تبوك على موعد مع شتاء قارص



وتوقع الخبراء أن تشهد منطقة تبوك شمال غرب المملكة أول موجة باردة هذا الموسم مع أول أيام الوسم بداية الأسبوع القادم بإذن الله.برد وصقع ورياح وأمطار متوقعة على تبوكفيما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من برد وصقيع وأمطار مصحوبة برياح قوية على عدد من مناطق المملكة من سواحل تبوك.وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بأجواء باردة ونشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد على منطقة تبوك، وتشمل محافظات "البدع وتبوك وتيماء وضبا ونيوم شرما".الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.