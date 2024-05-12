مواقيت الأحد 4 ذو القعدة .. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون العشاء

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 4 ذو القعدة 1445 هجرية، الموافق 12 مايو 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الأحد 4 ذو القعدة 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:26 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:48.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:14 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:46 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 4 ذو القعدة 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:20المدينة – 4:13الرياض – 3:45○ موعد أذان الظهرمكة – 12:18المدينة – 12:18الرياض – 11:50○ موعد أذان العصرمكة – 3:36المدينة – 3:44الرياض – 3:16○ موعد أذان المغربمكة – 6:51المدينة – 6:57الرياض – 6:29○ موعد أذان العشاءمكة – 8:21المدينة – 8:27الرياض – 7:59