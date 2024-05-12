مواقيت الأحد 4 ذو القعدة .. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون العشاء

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت
الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 4 ذو القعدة 1445 هجرية، الموافق 12
مايو 2024م.
مواقيت
الصلاة ليوم الأحد 4 ذو القعدة 1445هـويؤذن لصلاة
الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:26 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
7:48.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:14 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:46 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 4 ذو القعدة 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:20
المدينة – 4:13
الرياض – 3:45
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:18
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:36
المدينة – 3:44
الرياض – 3:16
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:51
المدينة – 6:57
الرياض – 6:29
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:21
المدينة – 8:27
الرياض – 7:59