شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على طريق الدرب برجال ألمع في عسير

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بالتزامن
مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم
كميات غزيرة من الأمطار على طريق الدرب برجال ألمع في عسير.
أمطار
غزيرة على طريق الدرب في عسيروأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كمية الأمطار المتساقطة على طريق
الدرب بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، مصحوبة برياح نشطة وأجواء باردة.
امطار طريق الدرب رجال المع #عسير الان تصوير عضو الفريق خالد القحطاني#منخفض_جوي pic.twitter.com/4saz8AHS2D— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) January 8, 2024
أمطار
رعدية على جازان وعسير والباحةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية مصحوبة برياح نشطة.
وأوضح المركز ان هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وأنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الوسطى وشمال المملكة، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الشرقية منها.