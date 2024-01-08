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شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على طريق الدرب برجال ألمع في عسير

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أمطار طريق الدرب بعسير
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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار على طريق الدرب برجال ألمع في عسير.اضافة اعلان

أمطار غزيرة على طريق الدرب في عسير

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كمية الأمطار المتساقطة على طريق الدرب بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، مصحوبة برياح نشطة وأجواء باردة.

أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.
وأوضح المركز ان هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وأنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الوسطى وشمال المملكة، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الشرقية منها.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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