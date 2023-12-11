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الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد على منطقة المدينة حتى هذا الموعد

امطار المدينة -- مسجد قباء
أمطار المدينة
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نبه المركز الوطني للأرصاد غدا من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعيص وخيبر والحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع والعلا ومركز الرايس.اضافة اعلان

أمطار على المدينة


 وبين المركز، أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

في سياق متصل، هطلت اليوم أمطار متوسطة على مركز علو القصير التابع لمحافظة حقل وضواحيه شملت وادي صعاد، والشرف، والنقوى، وعلو القصير، والعميدات، والوداي الأسمر، وعلو السر، وأم حطب.
وشملت الأمطار، مركز الوادي الجديد هطلت أمطار متوسطة شملت هجرة المركز، والمجيفل، ومخطط جلة، وجبال الظريف، وأم جرفين سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب،  جعلَها اللهُ سُقْيَا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.

توقعات حالة الطقس


هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

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