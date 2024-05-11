السبت، 03 ذو القعدة 1445 ، 11 مايو 2024

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عاجل.. طقس السبت: أمطار وسيول وبرد وتقلبات جوية على معظم المناطق

أمطار المملكة 4
أمطار
أ أ
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 توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، عسير، جازان ، الباحة.اضافة اعلان
كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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