القبض على مقيم لإشعاله النار في مركبتين بمكان عام بمكة المكرمة

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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم من الجنسية التركية ظهر في محتوى مرئي يشعل النار في مركبتين متوقفتين في مكان عام.



الإحالة إلى النيابة العامة



حملات حج وهمية ومضللة



وأوضح الأمن العام في بيان له اليوم، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية المصرية لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.تضمنت الإعلانات توفير سكن للحجاج في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بغرض النصب والاحتيال.وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.