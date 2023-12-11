الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

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العظمى 33 والصغرى 5.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بمختلف المناطق

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33 في مكة المكرمة وجدة وجازان، وأقلها 5 درجات في السودة بمنطقة عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 في القنفذة و30 في الأحساء والمدينة المنورة، و27 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 5، وأبها 7، وطريف والقريات والباحة 8، والمجمعة وعرعر 10، والطائف 12 درجة مئوية.


أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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