الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بمناسبة يوم التأسيس.. تقديم موعد صرف مكافآت طلاب جامعتي الإمام محمد بن سعود والباحة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
جامعة الإمام محمد بن سعود
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت جامعتا الإمام محمد بن سعود والباحة، عن تقديم موعد صرف مكافآت الطلاب والطالبات إلى يوم غد الأربعاء، وذلك بمناسبة يوم التأسيس. اضافة اعلان

مكافأة طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود

ووجه رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور أحمد بن سالم العامري بإيداع مكافآت طلاب وطالبات الجامعة  لشهر فبراير.. غدًا الأربعاء.

مكافأة طلاب جامعة الباحة

وأصدر رئيس جامعة الباحة، الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ بصرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر فبراير 2024 غدًا الأربعاء . 

جامعات أخرى

وكانت العديد من الجامعات قد أعلنت عن تقديم موعد صرف مكافآت الطلاب احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، وهي:
-الملك سعود
-القصيم
- بيشة
-شقراء
-الملك فيصل
-الجوف
-جدة
-حفر الباطن

اقرأ أيضا

في 5 خطوات.. طريقة تكوين المنزل على منصة الضمان الاجتماعي

رئيس "الإذاعة والتلفزيون": الرياض أصبحت مركزًا محوريًا لصناعة الإعلام في المنطقة

وزير الإعلام: 2024 هو عام التحول الإعلامي السعودي و3 محاور لرسم خريطة المستقبل

بث مباشر.. انطلاق منتدى الإعلام 2024 بنسخته الـ 3 في الرياض

تحذير عاجل من رياح شديدة وأتربة على الرياض وهذه المناطق لـ11 مساءً

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمانة الرياض 9:00 م الإثنين، 22 يناير 2024

أمانة الرياض: شهادة الامتثال تصدر مجانًا بخطوات إلكترونية ميسرة

أخبار السعودية 4:57 م الإثنين، 22 يناير 2024

أخبار السعودية.. التغييرات الجديدة لحساب المواطن وبشرى من "أرامكو" لطلبة الكليات المهنية

أخبار السعودية 2:35 م الإثنين، 22 يناير 2024

أخبار السعودية.. طريقة تقسيط المستحقات الضريبية وتعويض العامل المنزلي

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل 2:20 م الإثنين، 22 يناير 2024

وزير الخارجية يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: المدنيون هم من يدفعون الثمن (فيديو)