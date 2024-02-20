بمناسبة يوم التأسيس.. تقديم موعد صرف مكافآت طلاب جامعتي الإمام محمد بن سعود والباحة

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أعلنت جامعتا الإمام محمد بن سعود والباحة، عن تقديم موعد صرف مكافآت الطلاب والطالبات إلى يوم غد الأربعاء، وذلك بمناسبة يوم التأسيس.
مكافأة طلاب جامعة الإمام محمد بن سعودووجه رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور أحمد بن سالم العامري بإيداع مكافآت طلاب وطالبات الجامعة لشهر فبراير.. غدًا الأربعاء.
بمناسبة احتفاء الجامعة بـ #يوم_التأسيس— جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (@IMSIU_edu_sa) February 20, 2024
معالي رئيس الجامعة أ.د. أحمد بن سالم العامري يوجه بإيداع مكافآت طلاب وطالبات #جامعة_الإمام لشهر فبراير.. غدًا الأربعاء. pic.twitter.com/NGyseup7aE
مكافأة طلاب جامعة الباحةوأصدر رئيس جامعة الباحة، الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ بصرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر فبراير 2024 غدًا الأربعاء .
#إعلان |— جامعة الباحة (@BahaUniversity) February 20, 2024
احتفاء بـ #يوم_التأسيس صدر توجيه معالي رئيس #جامعة_الباحة أ.د.عبدالله بن يحيى الحسين ؛ بصرف مكافأت الطلاب والطالبات لشهر فبراير 2024 غداً الأربعاء . #يوم_التأسيس_جامعة_الباحة #يوم_بدينا pic.twitter.com/Tskk38HQfT
جامعات أخرىوكانت العديد من الجامعات قد أعلنت عن تقديم موعد صرف مكافآت الطلاب احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، وهي:
-الملك سعود
-القصيم
- بيشة
-شقراء
-الملك فيصل
-الجوف
-جدة
-حفر الباطن