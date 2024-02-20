بمناسبة يوم التأسيس.. تقديم موعد صرف مكافآت طلاب جامعتي الإمام محمد بن سعود والباحة

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أعلنت جامعتا الإمام محمد بن سعود والباحة، عن تقديم موعد صرف مكافآت الطلاب والطالبات إلى يوم غد الأربعاء، وذلك بمناسبة يوم التأسيس.





مكافأة طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود





معالي رئيس الجامعة أ.د. أحمد بن سالم العامري يوجه بإيداع مكافآت طلاب وطالبات بمناسبة احتفاء الجامعة بـ #يوم_التأسيس معالي رئيس الجامعة أ.د. أحمد بن سالم العامري يوجه بإيداع مكافآت طلاب وطالبات #جامعة_الإمام لشهر فبراير.. غدًا الأربعاء. pic.twitter.com/NGyseup7aE February 20, 2024

مكافأة طلاب جامعة الباحة



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ووجه رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور أحمد بن سالم العامري بإيداع مكافآت طلاب وطالبات الجامعة لشهر فبراير.. غدًا الأربعاء.وأصدر رئيس جامعة الباحة، الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ بصرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر فبراير 2024 غدًا الأربعاء .وكانت العديد من الجامعات قد أعلنت عن تقديم موعد صرف مكافآت الطلاب احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، وهي:-الملك سعود-القصيم- بيشة-شقراء-الملك فيصل-الجوف-جدة-حفر الباطن