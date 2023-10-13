شاهد.. السيول وغزارة الأمطار على أبوعريش في جازان

تساقطت عصر اليوم
الجمعة، كميات غزيرة من الأمطار والتي أدت إلى جريان السيول على محافظة أبو عريش
بمنطقة جازان.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت منطقة جازان خاصة محافظة أبو عريش جريانًا للسيول مع هطول أمطار غزيرة مع رياح نشطة.
أمطار رعدية حتى الأربعاء القادم بهذه المناطق
أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق، ابتداء من غد (السبت) وحتى الأربعاء القادم، من تاريخ 14ـ 18 أكتوبر.
وأوضح أن الحالة المطرية تشمل مناطق، مكة المكرمة والمدينة والمنورة وعسير وجازان والباحة وتبوك والحدود الشمالية.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 13, 2023
امطار غزيرة شرق ابوعريش
بمنطقة #جازان
الجمعة ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٥هـ
13 أكتوبر 2023 م
من | سامي ذياب
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