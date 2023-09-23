إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان



أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق



الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشر مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:1 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والعديد ويقيق".2 - منطقة الرياض وتشمل" السلسيل والأفلاج ووادي الدواسر".3 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".4 - منطقة حائل وتشمل "السليمي والحائك والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق".5 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العيص والعهد ووادي الفرع والحناكية والمدينة وخيبر وينبع والرايس".6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة والعرضيات والطائف وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنيه والكامل ورهاط ومدركة وهدى الشام والقنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ".7 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.8 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.