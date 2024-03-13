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شاهد.. أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد على بيشة

أمطار غزيرة بيشة
أمطار بيشة
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد على بيشة، مساء اليوم الأربعاء.
ووثق المقطع، أجواء ماطرة على بيشة، مساء اليوم، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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