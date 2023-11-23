سوق الأسهم يتماسك عند 11090 والمؤشر يخسر 29 نقطة

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تراجع مؤشر سوق الأسهم 29 نقطة بنحو 0.26 في المائة لتغلق عند 11099 نقطة بضغط من معظم القطاعات.

تماسك السوق عند مستويات 11090 نقطة اضافة اعلان





الأداء العام للسوق





تراجع الأسهم بنسبة 25%





أداء القطاعات





"العمران" الأكثر ارتفاعاً





أرامكو السعودية الأعلى تداولا



ولا تزال السوق تحاول التماسك عند المستويات 11090 نقطة التي تشكل منطقة دعم من ناحية فنية، في المقابل لا تزال تسجل أداء ضعيفا في الجلسات الأخيرة.ويحتاج السوق ظهور حوافز تعزز من شهية المخاطرة وتعيد السوق إلى الارتفاع، ودون ذلك ستجد السوق نفسها تحت الضغوط البيعية جراء عمليات جني الأرباح، خاصة بعد موجة ارتفاع جيدة.افتتح المؤشر العام عند 11125 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11131 رابحا 0.02 في المائة، بينما الأدنى عند 11067 نقطة خاسرا 0.55 في المائة.وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11099 نقطة فاقدا 29 نقطة ما يعادل 0.26 في المائة. وتراجعت السيولة 24 في المائة بنحو 1.3 مليار لتصل إلى 4.2 مليار ريال.وانخفضت الأسهم المتداولة 25 في المائة بواقع 66 مليونا لتصل إلى 200 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 72 ألفا بنحو 18 في المائة لتصل إلى 328 ألف صفقة.ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "تجزئة السلع الكمالية"، وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2.7 في المائة، يليه الخدمات التجارية والمهنية" بـ0.99 في المائة.وتصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بواقع 1.2 في المائة، ثم "المرافق العامة" بمقدار 0.8 في المائة، وحل ثالثا "البنوك" 0.7 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 14 في المائة بقيمة 576 مليون ريال، يليه "الطاقة" 13 في المائة ما يمثل 537 مليار ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 13 في المائة بنحو 535 مليون ريال.تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "العمران" بنحو 5.41 في المائة ليبلغ 39 ريالا، يليه "الزامل للصناعة" بـ3.97 في المائة ليصل إلى 20.94 ريال، وحل ثالثا سهم "مهارة" 3.58 في المائة حيث أغلق عند 60.80 ريال. في المقابل.تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الباحة" بواقع 6.67 في المائة ليغلق عند 0.14 ريال، يليه "المتحدة للتأمين" بمقدار 3.82 في المائة إلى 9.31 ريال، وحل ثالثا سهم "الجوف" بـ3.53 في المائة ليقفل عند 43.75 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 333 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 187 مليون ريال، وحل ثالثا البنك الأهلي بـ141 مليون ريال