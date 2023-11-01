بعد تداولات بلغت 8.3 مليار.. سوق الأسهم يرتفع 124.80 نفطة

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ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 124.80 نقطة ليقفل عند مستوى 10814.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.3 مليارات ريال. اضافة اعلان





ارتفاع أسهم 274 شركة وتراجع 108

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 274 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.



الباحة والنهدي ودبجت الأكثر انخفاضاً





انخفاض السوق الموازية 164 نقطة



وكانت أسهم شركات سال، وأنابيب، وأنابيب السعودية، ووقت اللياقة، والإنماء الأكثر ارتفاعًا.جاءت أسهم شركات الباحة، والنهدي، وبدجت السعودية، وعلم، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 25.09% و7.14%.فيما كانت أسهم شركات الباحة، وسال، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية.وكانت أسهم شركات سال، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 164.17 نقطة ليقفل عند مستوى 22185.44 نقطة.وبلغت قيمة تداولات السوق الموازية 12.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.