السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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سوق الأسهم يغلق مرتفعا 86 نقطة مع تباين أداء القطاعات

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ارتفعت الأسهم السعودية 86 نقطة بنحو 0.84 في المائة لتغلق عند 10379 نقطة، وجاء ذلك وسط تباين أداء القطاعات.
وقاد الارتفاع البنوك، بعدما ظهر عدد من نتائج القطاع بأرباح فاقت التوقعات، ما حفز بعض المستثمرين للشراء، وفي المجمل تراجع نشاط السوق لتسجل 4.6 مليار ريال منخفضة 207 ملايين ريال.اضافة اعلان


فرص لعودة الضغوط البيعية

ولا تزال السوق دون 10450 نقطة، ما يبقي فرص عودة الضغوط البيعية، لذا تداول السوق فوق تلك المستويات سيظهر قوة المشترين ودون ذلك يظهر استمرار ضعف الزخم الشرائي.
افتتح المؤشر العام عند 10300 نقطة وسجل أدنى نقطة عند 10262 فاقدا 0.3 في المائة، بينما الأعلى عند 10396 نقطة كاسبا 1 في المائة.


السوق يغلق عند 10379

وفي نهاية الجلسة أغلق عند 10379 نقطة رابحا 86 نقطة بنحو 0.84 في المائة.
وتراجعت السيولة 4 في المائة بواقع 207 ملايين، لتصل إلى 4.6 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 17 مليونا لتصل إلى 195 مليون سهم متداول.
أما الصفقات فتراجعت 27 ألفا بنحو 6 في المائة لتصل 415 ألف صفقة.


تراجع أسعار 8 قطاعات

تراجعت 8 قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 1.67 في المائة، ثم يليه "إدارة وتطوير العقارات" بـ1.67 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 0.68 في المائة.
بينما تصدر المرتفعة "البنوك" بواقع 2.8 في المائة، ثم "الإعلام والترفيه" بمقدار 1.08 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 1.06 في المائة.
وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 20 في المائة بقيمة 908 ملايين ريال، يليه المواد الأساسية" 14 في المائة، ما يمثل 645 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 14 في المائة بنحو 645 مليون ريال.


الحكير يتصدر الأسهم المنخفضة

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "صناعة الورق" بنحو 7.24 في المائة ليبلغ 37.75 ريال، يليه "أديس" بـ7.13 في المائة ليصل إلى 18.34 ريال، وحل ثالثا سهم "الكيميائية" 5.05 في المائة، حيث أغلق عند 3.95 ريال.
وتصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "مجموعة الحكير" بواقع 6.54 في المائة ليغلق عند ريالين، يليه "مسك" بمقدار 5.19 في المائة إلى 14.62 ريال، وحل ثالثا سهم "أبومعطي" بـ4.52 في المائة ليقفل عند 24.06 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 327 مليون ريال، يليه "أديس" بنحو 285 مليون ريال، وحل ثالثا "أرامكو السعودية" بـ267 مليون ريال.

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